У ВСУ нет шансов сдержать российское наступление на Курахово — польский генерал

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ВС Украины (ВСУ) не имеют возможностей сдержать наступление российских войск на Курахово. Такое мнение высказал бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак в интервью интернет-порталу WirtualnaPolska.pl.

«На этом направлении россияне пробивают [украинскую] оборону и в данный момент нет шансов на то, чтобы украинцам удалось сдержать напор российской армии», — сказал он.

По мнению генерала, «отчетливо видно, что у россиян есть потенциал для прорыва обороны украинской армии — и при этом одновременно на нескольких направлениях». «И это будет катастрофой», — считает польский военачальник.

«Прорыв обороны на этих участках даст россиянам свободу маневра, поскольку за этой местностью у украинцев нет ни подготовленных укреплений, ни войск, чтобы отбить новое наступление российской армии», — резюмировал Скшипчак.