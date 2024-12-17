У ВСУ нет шансов сдержать российское наступление на Курахово — польский генерал
17:00 17.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ВС Украины (ВСУ) не имеют возможностей сдержать наступление российских войск на Курахово. Такое мнение высказал бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак в интервью интернет-порталу WirtualnaPolska.pl.
«На этом направлении россияне пробивают [украинскую] оборону и в данный момент нет шансов на то, чтобы украинцам удалось сдержать напор российской армии», — сказал он.
По мнению генерала, «отчетливо видно, что у россиян есть потенциал для прорыва обороны украинской армии — и при этом одновременно на нескольких направлениях». «И это будет катастрофой», — считает польский военачальник.
«Прорыв обороны на этих участках даст россиянам свободу маневра, поскольку за этой местностью у украинцев нет ни подготовленных укреплений, ни войск, чтобы отбить новое наступление российской армии», — резюмировал Скшипчак.
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