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НОВОСТИ

Госдума ужесточила наказание за вооруженный мятеж

17:12 17.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума приняла на пленарном заседании сразу во втором и третьем чтениях законопроект, дифференцирующий ответственность за вооруженный мятеж в зависимости от степени вовлеченности в указанный процесс и от тяжести наступивших последствий.

Законопроект внесло в Госдуму в июле правительство РФ. В первом чтении он был принят в октябре. Изменения вносятся в статью 279 Уголовного кодекса РФ (вооруженный мятеж). Сейчас в ней говорится об организации вооруженного мятежа либо активном участии в нем в целях свержения или насильственного изменения конституционного строя РФ либо нарушения территориальной целостности. За данное преступление предусмотрено лишение свободы на срок от 12 до 20 лет с ограничением свободы на срок до 2 лет.

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