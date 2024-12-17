0
0
215
НОВОСТИ

Камера, при помощи которой велось наблюдение за Кирилловым, была установлена в каршеринге

18:00 17.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Камера, с помощью которой велось видеонаблюдение за начальником войск РХБЗ Игорем Кирилловым, была установлена в автомобиле каршеринга. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«Предварительно установлено, что в припаркованном рядом с домом генерала Кириллова автомобиле каршеринга была установлена видеокамера, при помощи которой велось за ним наблюдение», — сказал собеседник агентства. Из автомобиля изъяли предметы, представляющие значение для следствия.

Также собеседник отметил, что автомобиль каршеринга эвакуирован с места происшествия. «Автомобиль доставят на спецстоянку, после чего будет проведена экспертиза», — добавил собеседник.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

18:40 17.12.2024
Мурашко поблагодарил Госдуму за принятие поправки о декриминализации оказания медпомощи
0
124
18:38 17.12.2024
Военный комиссар Москвы сообщил о досрочном окончании осеннего призыва
0
119
17:32 17.12.2024
Госдума приняла закон об обязанности маркетплейсов подтверждать качество товара
0
204
17:12 17.12.2024
Госдума ужесточила наказание за вооруженный мятеж
0
251
17:00 17.12.2024
У ВСУ нет шансов сдержать российское наступление на Курахово — польский генерал
0
309
16:57 17.12.2024
Музыкант Сергей Войтенко посетил Единый пункт отбора на военную службу по контракту
0
247
16:32 17.12.2024
Папа Римский Франциск рассказал о попытке двойного покушения на него в Ираке
0
291
16:12 17.12.2024
ВСУ потеряли до 260 военных за сутки на курском направлении
0
291
16:00 17.12.2024
Сигнал бедствия подал еще один танкер у порта Кавказ в Черном море
0
364
15:32 17.12.2024
Госдума ввела уголовную ответственность за неоднократную продажу вейпов детям
0
312

Возврат к списку