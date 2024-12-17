Камера, при помощи которой велось наблюдение за Кирилловым, была установлена в каршеринге

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Камера, с помощью которой велось видеонаблюдение за начальником войск РХБЗ Игорем Кирилловым, была установлена в автомобиле каршеринга. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«Предварительно установлено, что в припаркованном рядом с домом генерала Кириллова автомобиле каршеринга была установлена видеокамера, при помощи которой велось за ним наблюдение», — сказал собеседник агентства. Из автомобиля изъяли предметы, представляющие значение для следствия.

Также собеседник отметил, что автомобиль каршеринга эвакуирован с места происшествия. «Автомобиль доставят на спецстоянку, после чего будет проведена экспертиза», — добавил собеседник.