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Большинство венгров осуждают Запад в связи с поставкой ракет на Украину — опрос

19:20 17.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подавляющее большинство граждан Венгрии поддерживают миротворческие усилия премьер-министра Виктора Орбана и осуждают действия стран Запада, передавших Украине ракеты большой дальности для ударов по России. Как показал опрос, проведенный будапештским институтом Szazadveg («Конец столетия»), они также считают, что избрание Дональда Трампа президентом США создает реальную возможность для урегулирования украинского конфликта.

«Исследование продемонстрировало, что в отличие от ведущих политиков в Брюсселе венгерская общественность поддерживает усилия Орбана по содействию прекращению российско-украинской войны», — сообщили организаторы опроса, результаты которого опубликованы на сайте Szazadveg. По их данным, 68% венгров одобряют миротворческую миссию и мирные инициативы главы правительства, а 29% выступают против.

Кроме того, большинство граждан Венгрии не поддерживают шаги, которые ведут к затягиванию конфликта на Украине. «74% респондентов выразили сожаление по поводу того, что США и некоторые европейские страны направили на Украину ракеты большой дальности, которые могут быть использованы для нанесения ударов по территории России», — отметили авторы исследования.

Они также сообщили, что 77% участников опроса связывают надежды на урегулирование конфликта на Украине с предстоящим возвращение Трампа на пост президента США. По их мнению, это дает реальный шанс прекратить военные действия в соседней стране в 2025 году.

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