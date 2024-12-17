НАТО взяла на себя координацию доставки военной помощи Украине вместо США — Reuters

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

НАТО взяла на себя вопросы координации доставки военной помощи на Украину вместо Соединенных Штатов. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник.

По его информации, этот шаг, хотя и был запланирован, откладывался на несколько месяцев. Как уточняет Reuters, это сделает «более активной роль НАТО в войне», не требуя от альянса направления в зону конфликта собственных военнослужащих.

Источник агентства назвал координирующую роль НАТО попыткой защитить процесс вооружения Украины от изменения настроений в Вашингтоне при администрации будущего президента Дональда Трампа. Однако, подчеркивает дипломат, эффект от этого шага может оказаться не очень большим, так как поставка вооружения Киеву даже через НАТО будет в большой степени все равно зависеть от желания США.