Еврокомиссия не заинтересована в продолжении транзита газа из РФ через Украину — Reuters
22:40 17.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Еврокомиссия (ЕК) не заинтересована в продлении договоренностей о транзите российского газа в страны ЕС через украинскую территорию и полагает, что сообщество «готово к его прекращению». Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя ЕК.
«ЕК не заинтересована в продолжении транзита российского газа через Украину и не поддерживает никакие дискуссии об этом», — сказал он.
Это заявление стало реакцией ЕК на письмо министров энергетики ряда стран Восточной Европы, включая Венгрию и Словакию, которые выразили озабоченность рисками для энергобезопасности ЕС после прекращения действия соглашения о транзите газа через Украину с 2025 года.
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