Еврокомиссия не заинтересована в продолжении транзита газа из РФ через Украину — Reuters

22:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Еврокомиссия (ЕК) не заинтересована в продлении договоренностей о транзите российского газа в страны ЕС через украинскую территорию и полагает, что сообщество «готово к его прекращению». Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя ЕК.

«ЕК не заинтересована в продолжении транзита российского газа через Украину и не поддерживает никакие дискуссии об этом», — сказал он.

Это заявление стало реакцией ЕК на письмо министров энергетики ряда стран Восточной Европы, включая Венгрию и Словакию, которые выразили озабоченность рисками для энергобезопасности ЕС после прекращения действия соглашения о транзите газа через Украину с 2025 года.