0
0
172
НОВОСТИ

Еврокомиссия не заинтересована в продолжении транзита газа из РФ через Украину — Reuters

22:40 17.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Еврокомиссия (ЕК) не заинтересована в продлении договоренностей о транзите российского газа в страны ЕС через украинскую территорию и полагает, что сообщество «готово к его прекращению». Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя ЕК.

«ЕК не заинтересована в продолжении транзита российского газа через Украину и не поддерживает никакие дискуссии об этом», — сказал он.

Это заявление стало реакцией ЕК на письмо министров энергетики ряда стран Восточной Европы, включая Венгрию и Словакию, которые выразили озабоченность рисками для энергобезопасности ЕС после прекращения действия соглашения о транзите газа через Украину с 2025 года.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

22:00 17.12.2024
ООН не стала осуждать теракт в отношении Кириллова
0
246
21:20 17.12.2024
Экономические показатели РФ не уменьшились за год, несмотря на санкции — Силуанов
0
273
20:40 17.12.2024
НАТО взяла на себя координацию доставки военной помощи Украине вместо США — Reuters
0
320
20:00 17.12.2024
Нужно найти убийц Кириллова в РФ и уничтожить заказчиков в Киеве — Медведев
0
381
19:20 17.12.2024
Большинство венгров осуждают Запад в связи с поставкой ракет на Украину — опрос
0
425
18:40 17.12.2024
Мурашко поблагодарил Госдуму за принятие поправки о декриминализации оказания медпомощи
0
469
18:38 17.12.2024
Военный комиссар Москвы сообщил о досрочном окончании осеннего призыва
0
456
18:00 17.12.2024
Камера, при помощи которой велось наблюдение за Кирилловым, была установлена в каршеринге
0
569
17:32 17.12.2024
Госдума приняла закон об обязанности маркетплейсов подтверждать качество товара
0
453
17:12 17.12.2024
Госдума ужесточила наказание за вооруженный мятеж
0
515

Возврат к списку