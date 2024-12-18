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НОВОСТИ

В Японии запущена первая полностью частная ракета со спутниками

09:20 18.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Японская частная космическая компания Space One запустила свою ракету Kairos-2 с пятью спутниками. Трансляция ведется в интернете.

Это первая в Японии ракета, запущенная в космос без участия государства. Запуск был произведен с собственной стартовой площадки компании в префектуре Вакаяма на тихоокеанском побережье главного острова страны Хонсю.

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