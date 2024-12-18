Более 50% поляков считают, что Киев должен смириться с территориальными потерями — опрос

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более половины поляков полагают, что Украина должна пойти на мир с РФ, смирившись с территориальными потерями. Об этом свидетельствуют результаты опроса польского Центра изучения общественного мнения, которые приводит телеканал Polsat.

Согласно им, 55% опрошенных полагают, что конфликт на Украине необходимо завершить даже ценой потери ею части территорий либо суверенитета. В сентябре такую позицию поддерживали 39% участников аналогичного опроса. 31% респондентов придерживаются обратного мнения и считают, что Киеву необходимо продолжать борьбу и не идти ни на какие уступки. У 14% не нашлось ответа на предлагаемый вопрос.