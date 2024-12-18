Более 50% поляков считают, что Киев должен смириться с территориальными потерями — опрос
09:32 18.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более половины поляков полагают, что Украина должна пойти на мир с РФ, смирившись с территориальными потерями. Об этом свидетельствуют результаты опроса польского Центра изучения общественного мнения, которые приводит телеканал Polsat.
Согласно им, 55% опрошенных полагают, что конфликт на Украине необходимо завершить даже ценой потери ею части территорий либо суверенитета. В сентябре такую позицию поддерживали 39% участников аналогичного опроса. 31% респондентов придерживаются обратного мнения и считают, что Киеву необходимо продолжать борьбу и не идти ни на какие уступки. У 14% не нашлось ответа на предлагаемый вопрос.
Новости
- 10:20 18.12.2024
- Выдача новых кредитных карт в ноябре упала до минимальных значений с начала года — НБКИ
- 10:05 18.12.2024
- Такер Карлсон настоял, чтобы Помпео не включали в новую администрацию Трампа — WSJ
- 10:00 18.12.2024
- Задержан исполнитель убийства начальника войск РХБЗ Кириллова
- 09:20 18.12.2024
- В Японии запущена первая полностью частная ракета со спутниками
- 09:05 18.12.2024
- Киев перебросил под Красноармейск силы с харьковского направления — силовики
- 09:00 18.12.2024
- За ночь над Белгородской, Брянской и Курской областями сбиты 4 БПЛА
- 22:40 17.12.2024
- Еврокомиссия не заинтересована в продолжении транзита газа из РФ через Украину — Reuters
- 22:00 17.12.2024
- ООН не стала осуждать теракт в отношении Кириллова
- 21:20 17.12.2024
- Экономические показатели РФ не уменьшились за год, несмотря на санкции — Силуанов
- 20:40 17.12.2024
- НАТО взяла на себя координацию доставки военной помощи Украине вместо США — Reuters
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать