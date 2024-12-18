ЕС в октябре заплатил за российский СПГ максимум за год, РФ остается в лидерах поставок
11:00 18.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Евросоюз (ЕС) в октябре закупил российский сжиженный природный газ (СПГ) на максимальные с ноября 2023 года 701,5 млн евро, причем более половины этой суммы пришлось на Францию, следует из данных Евростата и расчетов ТАСС. Россия осталась в числе лидеров в общей стоимости импорта газа ЕС с долей в 21,2%, опередив США, но уступив первенство Алжиру.
Страны ЕС в октябре заплатили за СПГ из России 701,5 млн евро, что на 28% больше, чем в сентябре этого года, и на 26% больше, чем в октябре прошлого года. Этот показатель стал максимальным с ноября 2023 года, когда на оплату поставок российского сжиженного газа было потрачено 719 млн евро. Главными импортерами стали Франция (366 млн евро — максимум с декабря 2022 года), Испания (141,5 млн евро) и Нидерланды (93,6 млн евро). Бельгия сократила покупку СПГ из России почти вдвое по сравнению с сентябрем — до 73,1 млн евро.
ЕС в октябре также импортировал российский трубопроводный газ на 603 млн евро — это минимум с июня текущего года. Лидерами по закупкам стали Венгрия (231 млн евро — максимум с января 2024 года), Греция (150 млн евро) и Словакия (124 млн евро). Статистика по Австрии не раскрывается, а Италия снизила импорт газа из России до минимума с начала года — 85 млн евро.
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