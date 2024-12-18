Зеленский счел недостаточной информированность Трампа по Украине
11:32 18.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Владимир Зеленский, говоря о стремлении избранного президента США Дональда Трампа как можно скорее урегулировать конфликт на Украине, посоветовал «не спешить» в силу пока недостаточной информированности американского политика о происходящем.
В интервью французской газете Le Parisien он сказал, что Трамп пока «не имеет доступа ко всей информации» американских разведслужб, Минобороны и дипломатических каналов. «Когда [Трамп] будет [в Белом доме], мы сможем говорить на одном языке, [обладая] одинаковым уровнем информации», — утверждал Зеленский.
По его оценкам, изменения для Украины после вступления Трампа в должность «неизбежны», так как это «новый президент с другой командой». «Наши команды уже работают с [командами] Трампа,» — сказал Зеленский, назвав США «главным донором» Киева в конфликте. При этом для Украины, по словам Зеленского, «важна и Европа, и США», и Киев «не ставит никого выше другого». «Евросоюз — это наше будущее», — добавил Зеленский.
16 декабря Трамп заявил, что Зеленскому следует быть готовым «пойти на сделку» ради урегулирования конфликта на Украине.
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