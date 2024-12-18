В Москве задержана банда, незаконно легализовавшая 1 тыс. иностранцев за 2 года
12:00 18.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Восемь человек задержаны в Москве за организацию незаконной миграции в РФ 1 тыс. иностранцев, сообщает столичный СК РФ.
«С января 2023 года по декабрь 2024 года участники организованной преступной группы, действуя из личной корыстной заинтересованности, вопреки установленному порядку миграционного учета, организовали за денежное вознаграждение незаконное пребывание на территории Российской Федерации более 1 000 иностранных граждан путем изготовления фиктивных трудовых договоров. Задержаны восемь фигурантов. С ними проводятся необходимые следственные действия», — говорится в сообщении.
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