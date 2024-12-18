0
0
554
НОВОСТИ

В Москве задержана банда, незаконно легализовавшая 1 тыс. иностранцев за 2 года

12:00 18.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Восемь человек задержаны в Москве за организацию незаконной миграции в РФ 1 тыс. иностранцев, сообщает столичный СК РФ.

«С января 2023 года по декабрь 2024 года участники организованной преступной группы, действуя из личной корыстной заинтересованности, вопреки установленному порядку миграционного учета, организовали за денежное вознаграждение незаконное пребывание на территории Российской Федерации более 1 000 иностранных граждан путем изготовления фиктивных трудовых договоров. Задержаны восемь фигурантов. С ними проводятся необходимые следственные действия», — говорится в сообщении.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

19:00 18.12.2024
Поезд, часть вагонов которого пострадала в аварии в Мурманской области, может вскоре отправиться далее
0
20
18:50 18.12.2024
Рютте призвал страны ЕС и НАТО «меньше обсуждать мирные переговоры»
0
55
18:48 18.12.2024
Хоккеисты Вячеслав Фетисов и Илья Ковальчук проведут мастер-класс в Парке Горького
0
43
18:20 18.12.2024
Песков назвал основные темы вопросов, поступающих в преддверии "Прямой линии с Владимиром Путиным"
0
130
17:40 18.12.2024
Программа маткапитала будет продлена до 2030 года — Мишустин
0
202
17:21 18.12.2024
Под Мурманском произошло столкновение грузового состава с пассажирским поездом
0
266
17:00 18.12.2024
ХАМАС согласилось отпустить больных и пожилых заложников и женщин-военнослужащих — ТВ
0
286
16:32 18.12.2024
ВСУ за сутки потеряли 210 военных, два танка и РСЗО RAK-SA-12 на курском направлении
0
290
16:12 18.12.2024
Мазут продолжает вытекать из танкера у Керченского пролива — спутниковые данные
0
348
16:00 18.12.2024
Еврокомиссия перевела Киеву транш в 4,1 млрд евро из Фонда поддержки Украины — ЕК
0
325

Возврат к списку