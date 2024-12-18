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Первый за 11 дней пассажирский самолет вылетел из аэропорта Дамаска — диспетчеры

12:20 18.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первый за 11 дней пассажирский самолет вылетел из международного аэропорта Дамаска. Об этом ТАСС сообщили в диспетчерской службе воздушной гавани.

«Вылетел рейс национального перевозчика „Сирийские авиалинии“ в Алеппо», — сказал собеседник агентства.

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