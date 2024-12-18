Работы по сбору мазута в Краснодарском крае ведут на береговой линии протяженностью 40 км

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Работы по ликвидации разлива нефтепродуктов после ЧП с танкерами ведутся в Краснодарском крае на береговой линии протяженностью 40 км. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России.

«40 км — это протяженность проведения работ на береговой линии [в настоящий момент]», — сказал собеседник агентства. Он уточнил, что зона мониторинга береговой линии составляет порядка 70 км.