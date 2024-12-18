Убийство Кириллова доказывает правоту России в ходе СВО — Песков

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Теракт против начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова лишний раз доказывает правоту действий России в ходе специальной военной операции, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы четко понимаем, кто наш враг, на что он способен, и это лишний раз доказывает правоту наших действий в ходе СВО», — сказал представитель Кремля.