Два населенных пункта в Сочи оказались отрезанными из-за оползней — власти

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Транспортное сообщение прервано с селами Бестужевским и Семеновкой в Сочи из-за оползней, сообщил в телеграм-канале глава администрации города Андрей Прошунин.

По данным властей, на территории Сочи из-за сильных дождей активизировались 13 оползней, повреждено 8 участков дорог.

«Самая сложная ситуация сейчас в Бестужевком, а также Семеновке. Транспортное сообщение с этими населенными пунктами в данный момент прервано», — написал Прошунин.