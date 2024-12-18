Два населенных пункта в Сочи оказались отрезанными из-за оползней — власти
14:00 18.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Транспортное сообщение прервано с селами Бестужевским и Семеновкой в Сочи из-за оползней, сообщил в телеграм-канале глава администрации города Андрей Прошунин.
По данным властей, на территории Сочи из-за сильных дождей активизировались 13 оползней, повреждено 8 участков дорог.
«Самая сложная ситуация сейчас в Бестужевком, а также Семеновке. Транспортное сообщение с этими населенными пунктами в данный момент прервано», — написал Прошунин.
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