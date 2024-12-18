По логике The Times чиновники НАТО будут законной военной целью РФ — Медведев
14:12 18.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Позиция газеты The Times, назвавшей «законным актом» убийство генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, допускает аналогичный подход Москвы в отношении чиновников НАТО и их пособников, включая самих журналистов этого британского издания. Такое мнение высказал в своем телеграм-канале зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Невозможно проигнорировать публикацию в The Times. Ублюдки в редакционной статье назвали теракт против И. А. Кириллова и его помощника „законным актом обороны“. Ну что ж. По этой логике <…> все должностные лица стран НАТО, принимавшие решение о военной помощи бандеровской Украине, участвуют в гибридной или обычной войне против России. Имя им — легион. <…> И все эти лица могут и должны рассматриваться как законная военная цель для российского государства. И просто для всех патриотов России», — написал замглавы Совбеза РФ.
Он добавил, что у этих официальных лиц «всегда есть пособники», которые тоже «отныне законная военная цель». «К ним могут быть отнесены и паршивые шакалы из The Times, которые трусливо спрятались за редакционной статьей. Стало быть, это все руководство издания. Логично? Вполне! А значит, be careful! Ведь в Лондоне много чего случается», — заключил Медведев.
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