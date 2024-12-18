Алиев заявил, что Азербайджан продолжит покупать оружие у России

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Азербайджан собирается продолжать закупки российского оружия, однако в настоящий момент процесс приостановлен по объективным причинам. Об этом заявил президент страны Ильхам Алиев в интервью гендиректору международной медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву на телеканале «Россия-24».

«Да, [планирует]. Но должен сказать, что последние как минимум три года новых контрактов на закупку российского оружия подписано не было. Причиной тому стало то, что российская оборонная промышленность работает на внутреннего потребителя», — сказал он.