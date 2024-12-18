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НОВОСТИ

Российские войска освободили Старые Терны и Трудовое в ДНР

15:12 18.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы РФ освободили населенные пункты Старые Терны и Трудовое в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ.

«В результате решительных действий подразделений Южной группировки войск освобожден населенный пункт Трудовое Донецкой Народной Республики. <…> Подразделения группировки войск „Центр“ в результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт Старые Терны», — сообщили в ведомстве.

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