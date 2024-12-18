Число учений НАТО у границ РФ достигло 40 в год — Герасимов
15:32 18.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Количество военных учений НАТО у российских границ достигло 40 в год. Об этом сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов на брифинге для военных атташе иностранных государств.
«На фоне усиления напряженности отмечается увеличение активности НАТО у российских границ. Количество масштабных военных учений стран альянса достигло 40 мероприятий в год. На постоянной основе вблизи наших границ размещены многочисленные воинские контингенты. Антироссийская риторика блока подтверждается масштабным учением этого года „Стедфаст дефендер“. В него были вовлечены все страны альянса с отработкой вопросов крупномасштабных военных действий на Европейском континенте», — сказал он, отметив, что в результате реализации в НАТО политики «открытых дверей» Финляндия и Швеция стали полноправными членами организации, а общее число участников альянса достигло 32.
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