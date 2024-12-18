Еврокомиссия перевела Киеву транш в 4,1 млрд евро из Фонда поддержки Украины — ЕК

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Еврокомиссия (ЕК) перевела Киеву транш в 4,1 млрд евро из европейского Фонда поддержки Украины, доведя объем макрофинансового кредитования по этой линии до 16,1 млрд евро, сообщила пресс-служба ЕК.