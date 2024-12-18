Мазут продолжает вытекать из танкера у Керченского пролива — спутниковые данные

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Данные спутникового мониторинга свидетельствуют о том, что мазут продолжает вытекать из танкера, потерпевшего крушение в Черном море у входа в Керченский пролив, и распространяться в сторону краснодарского побережья, сообщил ТАСС заведующий отделом дистанционных методов исследований Морского гидрофизического института РАН (Севастополь) Сергей Станичный.

«Из части судна, которое остается на месте аварии, продолжает вытекать [мазут]. Мы видим [на снимках со спутника] полосу», — сказал Станичный.