ВСУ за сутки потеряли 210 военных, два танка и РСЗО RAK-SA-12 на курском направлении

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Потери Вооруженных сил Украины на курском направлении за сутки составили более 210 военных, два танка и пусковую установку ракетной системы залпового огня (РСЗО) RAK-SA-12, сообщили в Минобороны РФ.

«За сутки потери ВСУ составили более 210 военнослужащих, уничтожены два танка, две боевые машины пехоты, бронетранспортер, четыре боевые бронированные машины, два автомобиля, пусковая установка реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства, 152-миллиметровое орудие Д-20 и 122-мм гаубица Д-30», — сообщили там.