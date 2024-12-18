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НОВОСТИ

ХАМАС согласилось отпустить больных и пожилых заложников и женщин-военнослужащих — ТВ

17:00 18.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Палестинское движение ХАМАС якобы согласилось в рамках соглашения о прекращении огня в секторе Газа отпустить израильских заложников, которым требуется медицинская помощь, а также удерживаемых в анклаве пожилых людей и женщин-военнослужащих. С таким утверждением выступил телеканал Al Arabiya.

По данным его источников, ближайшие несколько часов могут стать решающими для переговоров по Газе. Телеканал утверждает, что ХАМАС отказалось от своего требования о полном прекращении боевых действий в анклаве на первом этапе соглашения о перемирии в секторе, однако настаивает, что жители северных районов Газы должны иметь возможность вернуться в свои дома без дополнительного досмотра со стороны израильских военных.

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