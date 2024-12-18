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Программа маткапитала будет продлена до 2030 года — Мишустин

17:40 18.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Программа материнского капитала в России будет продлена до 2030 года включительно, сегодня правительство обсудит необходимые поправки в закон. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«По инициативе президента программа материнского капитала будет продлена до 2030 года включительно, и для этого мы сегодня рассмотрим необходимые поправки в действующее законодательство», — сказал он на заседании кабмина.

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