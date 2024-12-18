Под Мурманском произошло столкновение грузового состава с пассажирским поездом

17:21 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Грузовой поезд столкнулся с пасажирским составом в Мурманской области. Об этом сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура.

«По предварительным данным, 18 декабря 2024 года на территории станции Княжая произошло столкновение грузового состава с пассажирским поездом сообщением Мурманск — Санкт-Петербург», — говорится в сообщении.

На место происшествия для выяснения всех обстоятельств и координации работы спецслужб и правоохранительных органов выехала Кандалакшский транспортный прокурор Татьяна Чумакова. Кандалакшская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения прав пассажиров и исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

[обновлено 17:40]

«В 16:15 мск при прибытии на станцию Княжая (Мурманская область) произошло боковое столкновение пассажирского поезда № 11 Мурманск — Санкт-Петербург (326 пассажиров) с вагонами грузового поезда», — говорится в сообщении.

Предварительно, с рельсов сошли три вагона пассажирского поезда и грузовые вагоны.

Как сообщили в РЖД, информация о пострадавших уточняется.