Под Мурманском произошло столкновение грузового состава с пассажирским поездом
17:21 18.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Грузовой поезд столкнулся с пасажирским составом в Мурманской области. Об этом сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура.
«По предварительным данным, 18 декабря 2024 года на территории станции Княжая произошло столкновение грузового состава с пассажирским поездом сообщением Мурманск — Санкт-Петербург», — говорится в сообщении.
На место происшествия для выяснения всех обстоятельств и координации работы спецслужб и правоохранительных органов выехала Кандалакшский транспортный прокурор Татьяна Чумакова. Кандалакшская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения прав пассажиров и исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
[обновлено 17:40]
«В 16:15 мск при прибытии на станцию Княжая (Мурманская область) произошло боковое столкновение пассажирского поезда № 11 Мурманск — Санкт-Петербург (326 пассажиров) с вагонами грузового поезда», — говорится в сообщении.
Предварительно, с рельсов сошли три вагона пассажирского поезда и грузовые вагоны.
Как сообщили в РЖД, информация о пострадавших уточняется.
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