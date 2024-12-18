Песков назвал основные темы вопросов, поступающих в преддверии "Прямой линии с Владимиром Путиным"
18:20 18.12.2024 Источник: Интерфакс
Вопросы, связанные со специальной военной операцией и решением проблем тех, кто сейчас воюет в зоне СВО, а также экономические проблемы входят в число приоритетных тем, по которым россияне адресуют свои обращения к президенту в преддверии "Прямой линии с Владимиром Путиным", сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Вопросы, связанные с СВО, с обеспечением тех, кто воюет сейчас "на передке", с обеспечением инвалидов, вопросы здравоохранения, транспортной инфраструктуры, вопросы, связанные с экономикой, экономическим развитием, проблемами, которые возникают (в экономике) - это все на повестке дня", - перечислил Песков темы, волнующие россиян.
Пресс-секретарь главы государства накануне "Прямой линии" посетил колл-центр, куда звонят граждане со своими вопросами к "Прямой линии".
"Прямая линия" с президентом, совмещенная в этом году с ежегодной пресс-конференцией Путина, выйдет в эфир в четверг, 19 декабря, в полдень.
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