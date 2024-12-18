Рютте призвал страны ЕС и НАТО «меньше обсуждать мирные переговоры»

18:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генсек НАТО Марк Рютте объявил о начале работы командования НАТО для координации поставок оружия Украине в Висбадене и призвал лидеров стран НАТО «меньше говорить о мире». Об этом он заявил на пресс-конференции в Брюсселе.

«Командование НАТО в Висбадене начало работу», — сказал генсек. Рютте также призвал страны ЕС и НАТО «меньше обсуждать мирные переговоры», чтобы «не помогать России», а «сосредоточиться на обеспечении военных поставок Украине». «Необходимо поставить Украину в позицию силы. Сейчас фронт движется на запад, а не на восток. Изменить это — наш главный приоритет», — сказал он.