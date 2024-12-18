Хоккеисты Вячеслав Фетисов и Илья Ковальчук проведут мастер-класс в Парке Горького

18:48

В Парке Горького 19 декабря общество «Знание» состоится мастер-класс двух прославленных хоккеистов. С фанатами встретятся двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов и двукратный чемпион мира, олимпийский чемпион Илья Ковальчук. На катке Парка Горького спортсмены сыграют и устроят мастер-класс для юных хоккеистов.

Посетители мастер-класса смогут пообщаться с знаменитыми спортсменам, узнать об их чемпионском пути. Событие будет проходить с 12:00 до 14:00.