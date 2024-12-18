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На программе «Итоги года с Владимиром Путиным» журналисты из недружественных стран будут, но их будет немного - Песков

19:40 18.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Журналисты из недружественных стран аккредитовались на программу «Итоги года с Владимиром Путиным», однако их будет не очень много. В целом число иностранных журналистов будет примерно соответствовать прошлому году, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Их немного, но такие есть, — рассказал представитель Кремля в комментарии „Известиям“. — Во-первых, естественно, все эти иностранцы из недружественных стран, которые продолжают работать у нас, они здесь аккредитованы, у них действующая аккредитация министерства иностранных дел».

Помимо них, по-словам Пескова, на мероприятии будет и ряд иностранных журналистов, которые «изъявили желание приехать специально для этой пресс-конференции».

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