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НОВОСТИ

Песков указал, что отношения между Москвой и Тбилиси сейчас «никак не выстраиваются»

20:20 18.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия не принимала и не будет принимать участие в событиях в Грузии, однако с удивлением наблюдает за вмешательством Европы в дела Тбилиси. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия-24».

«Мы никак не вмешивались, не вмешиваемся и не имеем в виду как-то вмешиваться в события в Грузии. Поэтому здесь единственное, что мы с удивлением наблюдаем, — совершенно неприкрытое вмешательство в грузинские дела со стороны европейцев и попытки оказания совершенно беспардонного давления на грузинские власти. Это, конечно, уже зашкаливает», — сказал представитель Кремля.

Он также указал, что отношения между Москвой и Тбилиси сейчас «никак не выстраиваются».

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