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НОВОСТИ

Обломки двух танкеров «Волгонефть» решено поднять со дна Черного моря

21:30 18.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Обломки двух танкеров «Волгонефть», которые потерпели крушение в Черном море у берегов Краснодарского края, будут подняты на поверхность для проведения экспертиз. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

«После улучшения погодных условий запланировано проведение осмотра места крушения судов, а также извлечение их обломков для назначения технической и экологической судебных экспертиз в целях установления вреда морской среде Азово-Черноморского бассейна вследствие разлития мазута», — говорится в сообщении.

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