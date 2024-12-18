Обломки двух танкеров «Волгонефть» решено поднять со дна Черного моря

21:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Обломки двух танкеров «Волгонефть», которые потерпели крушение в Черном море у берегов Краснодарского края, будут подняты на поверхность для проведения экспертиз. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

«После улучшения погодных условий запланировано проведение осмотра места крушения судов, а также извлечение их обломков для назначения технической и экологической судебных экспертиз в целях установления вреда морской среде Азово-Черноморского бассейна вследствие разлития мазута», — говорится в сообщении.