Число погибших в результате столкновения поездов под Мурманском увеличилось до двух

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Один из пассажиров пассажирского поезда, столкнувшегося с грузовым составом под Мурманском, скончался в больнице. Таким образом число погибших в результате аварии возросло до двух, сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«Самый главный вопрос — это оказание медицинской помощи всем пострадавшим. За жизнь нескольких пассажиров сейчас борются врачи. По дороге в больницу скончалась одна пассажирка. К сожалению, несколько минут назад в больнице еще один пассажир скончался», — сказал глава региона в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.