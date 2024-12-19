Число погибших в результате столкновения поездов под Мурманском увеличилось до двух
09:05 19.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Один из пассажиров пассажирского поезда, столкнувшегося с грузовым составом под Мурманском, скончался в больнице. Таким образом число погибших в результате аварии возросло до двух, сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.
«Самый главный вопрос — это оказание медицинской помощи всем пострадавшим. За жизнь нескольких пассажиров сейчас борются врачи. По дороге в больницу скончалась одна пассажирка. К сожалению, несколько минут назад в больнице еще один пассажир скончался», — сказал глава региона в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.
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