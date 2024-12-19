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НОВОСТИ

После атаки БПЛА произошло возгорание на Новошахтинском заводе нефтепродуктов

09:20 19.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Атака украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Ростовскую область стала причиной возгорания на Новошахтинском заводе нефтепродуктов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

«В результате атаки БПЛА в Новошахтинске произошло возгорание на Новошахтинском заводе нефтепродуктов. Аварийно-спасательные подразделения выехали на место. Информация о пострадавших уточняется», — написал он.

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