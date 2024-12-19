Зеленский и Макрон обсудили размещение иностранных войск на Украине

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Владимир Зеленский обсудил с президентом Франции Эмманюэлем Макроном инициативу Парижа о размещении на Украине иностранных войск.

«Продолжили проработку инициативы президента Макрона о присутствии на Украине сил, которые могут способствовать стабилизации на пути к миру. Эмманюэль проинформировал о своей коммуникации с другими партнерами для реализации всех необходимых шагов для достижения мира», — написал Зеленский в своем телеграм-канале после встречи в Брюсселе с французским лидером.

Зеленский назвал встречу тет-а-тет продуктивной и заявил Макрону, что усиление украинской противовоздушной обороны (ПВО) остается основной задачей. Он также сообщил, что договорился с Макроном о подготовке во Франции еще одной украинской бригады. «Поблагодарил за подготовку Францией одной бригады для нашей армии, договорились продолжить это сотрудничество и подготовить еще одну бригаду. Рассчитываем, что другие партнеры присоединятся к этим усилиям и внесут свой вклад в комплектование дополнительных украинских бригад», — написал он.

В среду агентство Reuters со ссылкой на источники среди европейских и украинских чиновников сообщило, что европейские страны обсуждают отправку на Украину в случае прекращения огня или заключения мира воинского контингента, численность которого может составить до 100 тыс. военнослужащих.