0
0
103
НОВОСТИ

Зеленский и Макрон обсудили размещение иностранных войск на Украине

09:32 19.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Владимир Зеленский обсудил с президентом Франции Эмманюэлем Макроном инициативу Парижа о размещении на Украине иностранных войск.

«Продолжили проработку инициативы президента Макрона о присутствии на Украине сил, которые могут способствовать стабилизации на пути к миру. Эмманюэль проинформировал о своей коммуникации с другими партнерами для реализации всех необходимых шагов для достижения мира», — написал Зеленский в своем телеграм-канале после встречи в Брюсселе с французским лидером.

Зеленский назвал встречу тет-а-тет продуктивной и заявил Макрону, что усиление украинской противовоздушной обороны (ПВО) остается основной задачей. Он также сообщил, что договорился с Макроном о подготовке во Франции еще одной украинской бригады. «Поблагодарил за подготовку Францией одной бригады для нашей армии, договорились продолжить это сотрудничество и подготовить еще одну бригаду. Рассчитываем, что другие партнеры присоединятся к этим усилиям и внесут свой вклад в комплектование дополнительных украинских бригад», — написал он.

В среду агентство Reuters со ссылкой на источники среди европейских и украинских чиновников сообщило, что европейские страны обсуждают отправку на Украину в случае прекращения огня или заключения мира воинского контингента, численность которого может составить до 100 тыс. военнослужащих.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:20 19.12.2024
После атаки БПЛА произошло возгорание на Новошахтинском заводе нефтепродуктов
0
134
09:05 19.12.2024
Число погибших в результате столкновения поездов под Мурманском увеличилось до двух
0
160
09:00 19.12.2024
Силы ПВО за ночь сбили 84 украинских БПЛА над регионами России
0
163
21:30 18.12.2024
Обломки двух танкеров «Волгонефть» решено поднять со дна Черного моря
0
883
20:20 18.12.2024
В результате столкновения грузового и пассажирского поездов Мурманской области есть погибший
0
897
20:20 18.12.2024
Песков указал, что отношения между Москвой и Тбилиси сейчас «никак не выстраиваются»
0
907
20:05 18.12.2024
Гиперзвуковые ракетные технологии КНР значительно продвинулись вперед за последние 20 лет – Пентагон
0
904
19:40 18.12.2024
На программе «Итоги года с Владимиром Путиным» журналисты из недружественных стран будут, но их будет немного - Песков
0
924
19:00 18.12.2024
Поезд, часть вагонов которого пострадала в аварии в Мурманской области, может вскоре отправиться далее
0
955
18:50 18.12.2024
Рютте призвал страны ЕС и НАТО «меньше обсуждать мирные переговоры»
0
987

Возврат к списку