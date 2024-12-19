Поддержка Запада позволит Украине продержаться весь 2025 год — МИД Польши
10:00 19.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Поддержка западных стран позволит Украине продолжать боевые действия в течение всего 2025 года. С таким предположением выступил глава польского МИД Радослав Сикорский в подкасте The News Agents.
«Я думаю, что Украина получила достаточно помощи, финансовой и военной, на следующий год. Украина получит 40 с лишним млрд евро за счет кредита, обеспеченного замороженными российскими активами, 20-25 млрд евро регулярной помощи ЕС, пакет военной помощи Джо Байдена будет законтрактован до 20 января, поставки оружия по нему продолжатся до середины будущего года», — отметил польский дипломат. По его словам, вопрос финансовой помощи Украине остается ключевым.
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