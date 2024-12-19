Украина намерена создать с Польшей маршрут поставки газа в ЕС, альтернативный российскому
10:05 19.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украина собирается создать вместе с Польшей Восточно-Европейский газовый хаб, который поможет обеспечить страны Западной и Восточной Европы голубым топливом в условиях прекращения транзита российского газа.
Как сообщило Минэнерго Украины со ссылкой на замминистра ведомства Николая Колесника, украинские подземные хранилища газа (ПХГ) и польские терминалы сжиженного природного газа (СПГ) могут создать новую бизнес-модель вместо российского газового транзита.
«Завершение транзита формирует начало конкуренции новых маршрутов и ресурсов, среди которых СПГ <…>. Интеграция газовых рынков на базе имеющейся инфраструктуры, увеличение доступной межгосударственной мощности дают толчок развитию торговли и возможность заменить российский газ <…>», — подчеркнул Колесник.
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