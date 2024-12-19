Сомалиленд готов разместить военную базу США в обмен на признание — представитель

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Непризнанная республика Сомалиленд готова разместить военную базу США в порту Бербера в обмен на признание суверенитета. Об этом ТАСС сообщил представитель Сомалиленда в США Башир Гот.

«Сомалиленд будет готов разместить военную базу США в Бербере, если это будет служить общим интересам наших двух стран», — сказал он, отвечая на вопрос о готовности разместить военную базу США в случае признания суверенитета республики.