Сомалиленд готов разместить военную базу США в обмен на признание — представитель
10:20 19.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Непризнанная республика Сомалиленд готова разместить военную базу США в порту Бербера в обмен на признание суверенитета. Об этом ТАСС сообщил представитель Сомалиленда в США Башир Гот.
«Сомалиленд будет готов разместить военную базу США в Бербере, если это будет служить общим интересам наших двух стран», — сказал он, отвечая на вопрос о готовности разместить военную базу США в случае признания суверенитета республики.
НОВОСТИ
- 11:20 19.12.2024
- В Мурманской области задержан машинист грузового поезда, столкнувшегося с пассажирским
- 11:05 19.12.2024
- Финляндия из-за санкций задержала направлявшийся в РФ самолет
- 11:00 19.12.2024
- Киев перебрасывает резервы под Кременную в ЛНР из-за активизации российских сил — Марочко
- 10:45 19.12.2024
- Участникам программы долгосрочных сбережений предложили вклад со ставкой до 29%
- 10:32 19.12.2024
- Обеспечить безопасность Украины можно не только за счет членства в НАТО — Блинкен
- 10:05 19.12.2024
- Украина намерена создать с Польшей маршрут поставки газа в ЕС, альтернативный российскому
- 10:00 19.12.2024
- Поддержка Запада позволит Украине продержаться весь 2025 год — МИД Польши
- 09:32 19.12.2024
- Зеленский и Макрон обсудили размещение иностранных войск на Украине
- 09:20 19.12.2024
- После атаки БПЛА произошло возгорание на Новошахтинском заводе нефтепродуктов
- 09:05 19.12.2024
- Число погибших в результате столкновения поездов под Мурманском увеличилось до двух
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать