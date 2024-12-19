Киев перебрасывает резервы под Кременную в ЛНР из-за активизации российских сил — Марочко
11:00 19.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебрасывает дополнительные силы и средства под Кременную Луганской Народной Республики из-за активизации российских военнослужащих на данном участке фронта. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«В районах населенных пунктов Серебрянка, Григоровка и Белогоровка фиксируется прибытие дополнительных сил и средств противника. Вооружение и военная техника, личный состав направлены для усиления оборонительных линий в связи с активизацией наших войск в данном районе», — сказал он.
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