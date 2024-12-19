Киев перебрасывает резервы под Кременную в ЛНР из-за активизации российских сил — Марочко

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебрасывает дополнительные силы и средства под Кременную Луганской Народной Республики из-за активизации российских военнослужащих на данном участке фронта. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«В районах населенных пунктов Серебрянка, Григоровка и Белогоровка фиксируется прибытие дополнительных сил и средств противника. Вооружение и военная техника, личный состав направлены для усиления оборонительных линий в связи с активизацией наших войск в данном районе», — сказал он.