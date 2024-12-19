Финляндия из-за санкций задержала направлявшийся в РФ самолет

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Финляндия задержала направлявшийся из Литвы в РФ частный самолет из-за опасений относительно нарушения санкций. Об этом сообщил портал LRT.

По его данным, зарегистрированный в Литве самолет Beechcraft направлялся из Литвы в Псков через Латвию. Воздушное судно приземлилось в Хельсинки на дозаправку, где его задержали финские власти.

Портал отмечает, что непрямой маршрут из Литвы в Россию, а также хозяева самолета вызвали подозрения у финских официальных лиц. Один из пилотов — гражданин Литвы, который ранее мог участвовать в продаже самолетов в обход санкций. В его отношении идет досудебное расследование.