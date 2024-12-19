В Мурманской области задержан машинист грузового поезда, столкнувшегося с пассажирским

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Машинист грузового поезда задержан после столкновения с пассажирским составом в Кандалакшском районе Мурманской области. Об этом сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета РФ.

«В ходе расследования уголовного дела о столкновении поездов задержан машинист грузового поезда. Он подозревается в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшем гибель двух людей (ч. 3 ст. 263 УК РФ)», — говорится в сообщении.