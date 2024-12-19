МО РФ сообщило об освобождении Зеленовки и Нового Комара в Донецкой Народной Республике

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы РФ в течение прошедших суток освободили населенные пункты Зеленовка и Новый Комар в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Подразделения группировки войск „Восток“ в результате успешных наступательных действий освободили населенные пункты Зеленовка и Новый Комар Донецкой Народной Республики», — сообщили в ведомстве.