Путин допустил, что рост ВВП РФ по итогам года составит 4%

12:29 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин допустил, что рост валового внутреннего продукта (ВВП) РФ по итогам года составит 4%.

«В этому году будет 3,9%, а может быть, и 4% даже, надо будет посмотреть», — заявил глава государства на совмещенной прямой линии и пресс-конференции.