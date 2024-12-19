Зарплаты в РФ в этом году выросли на 9% в реальном выражении — Путин

12:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рост зарплат россиян в 2024 году составил 9% в реальном выражении, заявил президент РФ Владимир Путин на совмещенной прямой линии и пресс-конференции.

«Заработные платы выросли на 9% в реальном выражении, я хочу это подчеркнуть, именно в реальном, за минусом инфляции», — сказал глава государства.