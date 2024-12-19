Путин назвал ситуацию с инфляцией тревожным сигналом

12:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ситуация с инфляцией в России является тревожным сигналом, заявил президент РФ Владимир Путин на совмещенной прямой линии и пресс-конференции.

«Да, конечно, таким тревожным сигналом является инфляция», — сказал глава государства.

[обновлено 12:46]

Владимир Путин, комментируя ситуацию с инфляцией, отметил, что доходы россиян росли быстрее, чем товарная масса. Такое мнение он высказал на совмещенной прямой линии и пресс-конференции.

«Предложение на рынке должно соответствовать доходам населения. Доходы населения, покупательная способность должна соответствовать объему производимых в стране товаров. У нас доходы и заработные платы росли более быстрыми темпами, чем нарастание товарной массы и выпуск продукции», — сказал Путин.