Путин назвал ситуацию с инфляцией тревожным сигналом
12:40 19.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ситуация с инфляцией в России является тревожным сигналом, заявил президент РФ Владимир Путин на совмещенной прямой линии и пресс-конференции.
«Да, конечно, таким тревожным сигналом является инфляция», — сказал глава государства.
[обновлено 12:46]
Владимир Путин, комментируя ситуацию с инфляцией, отметил, что доходы россиян росли быстрее, чем товарная масса. Такое мнение он высказал на совмещенной прямой линии и пресс-конференции.
«Предложение на рынке должно соответствовать доходам населения. Доходы населения, покупательная способность должна соответствовать объему производимых в стране товаров. У нас доходы и заработные платы росли более быстрыми темпами, чем нарастание товарной массы и выпуск продукции», — сказал Путин.
НОВОСТИ
- 13:00 19.12.2024
- После освобождения Курской области вся инфраструктура будет восстановлена — Путин
- 12:55 19.12.2024
- Ситуация в СВО меняется кардинально, РФ освобождает землю квадратными километрами — Путин
- 12:50 19.12.2024
- Безработица в РФ на рекордно низком уровне в 2,3% — Путин
- 12:35 19.12.2024
- Зарплаты в РФ в этом году выросли на 9% в реальном выражении — Путин
- 12:33 19.12.2024
- РФ ставят по объему экономики на первое место в Европе и четвертое в мире — Путин
- 12:29 19.12.2024
- Путин допустил, что рост ВВП РФ по итогам года составит 4%
- 12:05 19.12.2024
- Учителя в школах заполняют столько статистики, что МВД «позавидует» — генпрокурор РФ
- 12:00 19.12.2024
- МО РФ сообщило об освобождении Зеленовки и Нового Комара в Донецкой Народной Республике
- 11:32 19.12.2024
- Соратник Хаменеи призвал к выходу Ирана из ДНЯО
- 11:20 19.12.2024
- В Мурманской области задержан машинист грузового поезда, столкнувшегося с пассажирским
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать