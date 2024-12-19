Безработица в РФ на рекордно низком уровне в 2,3% — Путин

12:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Уровень безработицы в России рекордно низкий, составляет 2,3%. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на совмещенной прямой линии и пресс-конференции.

«Есть и другие показатели, которые в целом являются, мягко говоря, удовлетворительными. Ну, во-первых, один из таких серьезных показателей для всех стран мира, для всех экономик — это уровень безработицы. Она у нас находится на рекордно низком уровне — 2,3%. Такого никогда вообще не было», — сказал Путин.