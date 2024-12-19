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НОВОСТИ

Ситуация в СВО меняется кардинально, РФ освобождает землю квадратными километрами — Путин

12:55 19.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ситуация в зоне специальной военной операции меняется кардинально, движение идет по всей линии фронта, бойцы РФ освобождают землю квадратными километрами каждый день. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совмещенной прямой линии и пресс-конференции.

«Ситуация меняется кардинально, вы это хорошо знаете. Я это хочу подтвердить. Движение идет по всей линии фронта каждый день. Как я уже говорил, речь идет о продвижении не на 100, 200, 300 метров. Наши бойцы возвращают территорию квадратными километрами», — сказал президент, отвечая на вопрос ТАСС.

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