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Путин потребовал от авиакомпаний прекратить манипуляции с тарифами

14:20 19.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Авиакомпании должны прекратить практику отказа от льгот на билеты путем манипуляций с тарифами, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Эта практика должна быть прекращена. Я с вами полностью согласен и прошу правительство вместе с авиационными компаниями отрегулировать эту проблему не позднее, чем 14 января следующего года. Решим эту проблему», — сказал глава государства на совмещенной прямой линии и пресс-конференции.

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