Главным бенефициаром событий в Сирии является Израиль - Путин
15:40 19.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Израиль является главным бенефициаром событий, которые происходят в Сирии, заявил президент РФ Владимир Путин.
«Но все-таки главный бенефициар происходящих событий в Сирии, главным бенефициаром является, на мой взгляд, Израиль», — указал он на совмещенной прямой линии и пресс-конференции.
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