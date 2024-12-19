Главным бенефициаром событий в Сирии является Израиль - Путин

15:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израиль является главным бенефициаром событий, которые происходят в Сирии, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Но все-таки главный бенефициар происходящих событий в Сирии, главным бенефициаром является, на мой взгляд, Израиль», — указал он на совмещенной прямой линии и пресс-конференции.