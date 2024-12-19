Путин признался, что за время СВО «стал меньше шутить и почти перестал смеяться»

16:22 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин признался, что за время проведения специальной военной операции (СВО) почти перестал смеяться и стал меньше шутить. Об этом он заявил на совмещенной прямой линии и пресс-конференции.

«Мы все меняемся <…>. Эти три года, два с лишним, конечно, были серьезным испытанием для всех нас — для всей страны, и для меня. Я скажу откровенно: мы здесь и шутим, и смех раздается в зале <…>. Я стал меньше шутить и почти перестал смеяться», — сказал он журналистам.