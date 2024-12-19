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Путин считает, что решение о начале СВО надо было принимать раньше 2022 года

16:30 19.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин в ходе совмещенной прямой линии и пресс-конференции признался, что решение о начале спецоперации на Украине необходимо было принимать раньше 2022 года и готовиться к нему заранее — он понимает это, оглядываясь на весь опыт сегодняшнего дня.

«Вы знаете, если бы можно было посмотреть, зная то, что сейчас происходит, на ситуацию в 2022 году, о чем бы я подумал? О том, что такое решение, которое было принято в начале 2022 года, нужно было бы принимать раньше», — заявил глава государства.

«И второе: зная об этом, нужно просто было начать готовиться к этим мероприятиям, в том числе и к СВО», — добавил Путин.

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